Вони стурбовані тим, що Росія може спробувати придбати у Ірану ракети.

Сполучені Штати Америки будуть використовувати всі необхідні інструменти, щоб викривати і протистояти поставкам Іраном зброї Росії.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс в ході брифінгу, пише CNN.

Він сказав, що США "націлилися на іранські мережі розповсюдження БПЛА" і постійно шукають "цілі, які можуть бути придатними для реагування".

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"Ми стурбовані тим, що Росія може також спробувати придбати у Ірану сучасну звичайну зброю, таку як ракети "земля-земля", які майже напевно будуть використовуватися для підтримки війни Росії проти України", - додав Прайс.

Прайс запевнив, що США будуть застосовувати всі санкції щодо торгівлі зброєю як з Росією, так і з Іраном, щоб Ірану було важче продавати її Росії.

Іран постачає зброю РФ

Влітку стало відомо, що Росія закупила у Ірану дрони Shahed-136 і Mohajer-6.

Влада Ірану не визнає це і навіть пропонує Україні разом провести розслідування того, як їх дрони потрапили в Росію.

За даними CNN, зараз іранська влада готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, зокрема, ударні дрони і балістичні ракети.

У Повітряних Силах ЗСУ кажуть, що загарбники можуть розмістити іранські ракети на північ від України. Спікер Юрій Гнат зазначив, що в України немає ефективного захисту від таких ракет.

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