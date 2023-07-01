У ньому можуть розташуватися одночасно до 8 тисяч бійців.

Під Осиповичами (Білорусь) збудували польовий табір на 8 тисяч осіб. Ймовірно, там розміщуватимуться "вагнерівці".

Про це повідомляє BBC Verify з посиланням на супутниковий знімок військового об'єкту, датований 30 червня 2023 року. Супутник чітко зафіксував завершення будівцтва польового табору завершено.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", на фото 298 наметів М-30, у яких у середньому може бути розміщуватися 30 осіб. Таким чином, обладнано місця для 8 940 осіб. Втім, не всі намети є житловими – там також мають бути місця для господарських потреб: туалети, душові, столові тощо.

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"Таким чином, можна впевнено сказати, що табір розбитий для ≈ 8 000 осіб. Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення у північній частині колишньої ВЧ. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімку не помічено", - пише моніторинговий проект.

"Вагнер" у Білорусі

Після невдалого заколоту "Вагнер" практично видворили у Білорусь. Диктатор Олександр Лукашенко із задоволенням прийняв ПВК.

Раніше політолог та публіцист Андрій Піонтковський заявив, що прихід ПВК "Вагнер" на територію РФ, перш за все, свідчить про ще більшу втрату автономності Лукашенка. Водночас Піонтковський засумнівався в тому, що "вагнерівці" підуть на ризик використання ядерної зброї безпосередньо з Білорусі, оскільки Пригожин займає більш "відповідальну" позицію в цьому питанні у порівнянні з Путіним.

Тим часом політтехнолог Тарас Березовець заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11 і 12 липня, повістка чиновників, ймовірно, стосуватиметься несподіваної для Заходу передислокації найманців ПВК "Вагнер" у Білорусь.

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