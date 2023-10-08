Атака була комбінованою та складною, тому до неї готувалися не один місяць. Втім, підготовки не помітили.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Як пише Bloomberg, атака включала в себе десятки інфільтраційних операцій на суші і на морі, а також ракетних обстрілів. Відтак, планування цього нападу передбачає глибоке планування і координацію, що не могли не помітити розвідувальні служби Ізраїлю.

Ізраїльські офіційні особи місяцями заявляли, що палестинські бойовики готуються до нападу. Втім, час і масштаби атаки ХАМАС, схоже, застали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зненацька. Ізраїль і його союзник США вивчатимуть, хто несе найбільшу відповідальність, і як це сталося.

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"Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль або Сполучені Штати не звернули на це уваги. Непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів", - сказав Мартін Індик, колишній посол США в Ізраїлі і член Ради з міжнародних відносин.

Bloomberg називає цю атаку найпотужнішою за останні 50 років, коли Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту і Сирії під час єврейського свята Йом Кіпур (Судного дня). Тоді провал розвідки призвів до створення комісії, яка мала з'ясувати, що пішло не так, і став предметом численних досліджень. Зараз же ізраїльські офіційні особи стверджують, що занадто рано говорити про те, що пішло не так.

"Реальна проблема полягає в тому, що ізраїльтяни не вірили, що ХАМАС ризикне прорвати кордон. Відсутність достатніх ізраїльських сил в цьому регіоні була серйозною помилкою", - сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі

Співробітник Конгресу, який побажав залишитися неназваним, заявив, що США повинні поставити жорсткі питання, чому спецслужби не передбачили атаку такого масштабу.

Видання зазначає, що провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Наразі ситуація дуже загострена. Світові лідери вже висловили свою стурбованість з приводу подій в Ізраїлі.

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