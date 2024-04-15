Франція має свою авіабазу в регіоні, тож її авіація долучилася до відбиття суботньої атаки Ірану.

Франція "зробить усе, щоб уникнути пожежі та ескалації" на Близькому Сході. Про це в ефірі французького каналу BFMTV заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи участь французької авіації у відбитті іранського повітряного удару по Ізраїлю.

За його словами, під час іранського нападу Франція перебувала у постійний координації із Ізраїлем і Великою Британією. Також Макрон підтвердив, що французькі військові взяли участь у перехопленні іранських дронів і ракет, що летіли на Ізраїль.

"Оскільки ми перебуваємо на території Йорданії на прохання Йорданії, ми здійснили перехоплення в межах охорони та оборони цієї суботи. (...) Повітряний простір Йорданії було порушено цими запусками. Ми підняли наші літаки і ми перехопили те, що мали перехопити", – розповів Макрон.

Відео дня

Довідково. Йорданія – держава, що межує з Ізраїлем, Сирією, Іраком та Саудівською Аравією. Саме через Йорданію пролягав найкоротший маршрут прольоту дронів, запущених з території Ірану.

Франція створила свою авіабазу в Йорданії в 2015 році для участі у спільній операції західних країн проти ісламських терористів (перш за все ІДІЛ) в межах сирійської громадянської війни.

Атака Ірану по Ізраїлю: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавня атака Ірану на Ізраїль робить більш імовірною ширшу війну на Близькому Сході, а її наслідки можуть бути ще серйознішими. Зокрема, одного дня Тегеран може оголосити, що отримав ядерну зброю.

Також ми розповідали, що напад Ірану на Ізраїль продемонстрував нездатність адміністрації Джо Байдена знизити напруженість на Близькому Сході та стримати триваючий конфлікт у секторі Газа. Нахабне ігнорування Іраном попередження Байдена може бути результатом серії непослідовних стратегічних кроків із боку США і вказує на відсутність "стратегічної компетентності" у Байдна.

Вас також можуть зацікавити новини: