Удар Ірану по Ізраїлю продемонстрував стратегічну некомпетентність США, вважає експерт.

Напад Ірану на Ізраїль продемонстрував нездатність адміністрації Джо Байдена знизити напруженість на Близькому Сході та стримати триваючий конфлікт у секторі Газа. Про це розповів Business Insider експерт із національної безпеки та зовнішньої політики Шон Макфейт.

У суботу Іран запустив ракети і безпілотники проти Ізраїлю, назвавши це відповіддю на авіаудар по консульству країни в Сирії майже два тижні тому. США очікували, що Іран завдасть удару у відповідь, але питання було лише в тому, коли і як. При цьому президент Джо Байден підтвердив підтримку США Ізраїлю та застеріг Іран від нападу на Ізраїль, однак результату це не мало.

Експерт зазначив, що нахабне ігнорування Іраном попередження Байдена може бути результатом серії непослідовних стратегічних кроків із боку США під час війни між Ізраїлем і сектором Гази, зазначивши, що в адміністрації Байдена "немає стратегічної компетентності".

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Війною в Газі США вклинилися в конфлікт і досі подавали світові суперечливі послання за допомогою військової підтримки Ізраїлю та одночасної гуманітарної допомоги Газі, унаслідок чого країни Перської затоки, як-от Іран, почувалися більш оборонно, сказав експерт.

"Той факт, що адміністрація Байдена одночасно озброює Ізраїль і відправляє допомогу в Газу, показує світові, що команда Байдена не володіє стратегічною компетентністю", - сказав Макфейт. "Вони вже втратили контроль".

Атака Ірану на Ізраїль - позиція Байдена

Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в неділю переконав його не атакувати Іран у відповідь на повітряну атаку в ніч на 14 квітня.

За інформацією ЗМІ, Байден переконував Нетаньяху, що Ізраїль переміг, уникнувши серйозних наслідків атаки з боку Ірану, а отже, удари у відповідь не потрібні.

При цьому в тій самій розмові Байден повідомив Нетаньяху, що США виступатимуть проти контратаки проти Ірану. Таке рішення отримало шквал критики від представників обох партій Конгресу.

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