Лідер Франції зізнався, що попросив очільника Китаю посприяти цьому.

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається домовитися про припинення вогню в Україні та Газі на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю RMC і BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція. Він заявив, що докладе максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав Макрон.

Олімпійські ігри 2024 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 липня повинна відбутися перша церемонія відкриття Олімпійських ігор, що проводиться за межами стадіону. Близько 10 500 спортсменів пройдуть парадом через серце французької столиці на човнах по Сені за 6-кілометровим (3,7-мильним) маршрутом.

Організатори спочатку планували грандіозну церемонію відкриття для 600 000 осіб, більшість з яких будуть дивитися її безкоштовно з берегів річки. Але проблеми безпеки та матеріально-технічного забезпечення змусили уряд поступово скорочувати свої амбіції. Раніше цього року загальна кількість глядачів скоротилася приблизно до 300 000.

Французький уряд також вирішив, що туристам не буде надано безкоштовний доступ для перегляду церемонії відкриття з міркувань безпеки. Натомість безкоштовний доступ буде можливий тільки за запрошенням.

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