Лідери G7 (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) засудили ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль.
"Іран запустив сотні безпілотників і ракет в бік Ізраїлю. Ізраїль за допомогою своїх партнерів відбив цю атаку. Ми висловлюємо нашу повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу і підтверджуємо нашу відданість їхній безпеці", - йдеться у офіційній заяві "Великої сімки".
Вони звинуватили Тегеран у здійсненні нового кроку до дестабілізації регіону, що ризикує спровокувати неконтрольовану ескалацію. Лідери вимагають, щоб Іран та його агенти припинити напади.
"Ми готові вжити подальших заходів зараз і у відповідь на будь-які нові дестабілізуючі ініціативи. Крім того, ми маємо намір посилити нашу співпрацю з метою припинення кризи в Газі, зокрема, шляхом продовження наших зусиль з метою досягнення негайного і тривалого припинення вогню і звільнення заручників з боку ХАМАС, а також шляхом надання більшої гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують", - додали вони.
Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до деескалації насильства. "Зараз настав час для максимальної стриманості. Настав час відступити від краю прірви. Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході", - сказав він під час екстреного засідання.
Атака на Ізраїль: реакція
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна засуджує обстріл з використанням дронів "шахед" та ракет. Він зазначив, що українцям ці БПЛА знайомі, оскільки Росія використовує аналогічну тактику масованих повітряних ударів.
В Росії ж відмовилися засуджувати нічний обстріл Ізраїлю. Перший заступник представника Росії при ООН заявив, що ізраїльтяни "передбачувано нагнітають у своїй фірмовій манері".
Атаку Ірану також засудили Аргентина, Сінгапур, Кіпр, Мексика та 27 країн Європейського союзу.