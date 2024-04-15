Генсек ООН заявив, що настав час відступити від краю прірви.

Лідери G7 (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) засудили ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль.

"Іран запустив сотні безпілотників і ракет в бік Ізраїлю. Ізраїль за допомогою своїх партнерів відбив цю атаку. Ми висловлюємо нашу повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу і підтверджуємо нашу відданість їхній безпеці", - йдеться у офіційній заяві "Великої сімки".

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Вони звинуватили Тегеран у здійсненні нового кроку до дестабілізації регіону, що ризикує спровокувати неконтрольовану ескалацію. Лідери вимагають, щоб Іран та його агенти припинити напади.

"Ми готові вжити подальших заходів зараз і у відповідь на будь-які нові дестабілізуючі ініціативи. Крім того, ми маємо намір посилити нашу співпрацю з метою припинення кризи в Газі, зокрема, шляхом продовження наших зусиль з метою досягнення негайного і тривалого припинення вогню і звільнення заручників з боку ХАМАС, а також шляхом надання більшої гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують", - додали вони.

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до деескалації насильства. "Зараз настав час для максимальної стриманості. Настав час відступити від краю прірви. Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході", - сказав він під час екстреного засідання.

Атака на Ізраїль: реакція

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна засуджує обстріл з використанням дронів "шахед" та ракет. Він зазначив, що українцям ці БПЛА знайомі, оскільки Росія використовує аналогічну тактику масованих повітряних ударів.

В Росії ж відмовилися засуджувати нічний обстріл Ізраїлю. Перший заступник представника Росії при ООН заявив, що ізраїльтяни "передбачувано нагнітають у своїй фірмовій манері".

Атаку Ірану також засудили Аргентина, Сінгапур, Кіпр, Мексика та 27 країн Європейського союзу.

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