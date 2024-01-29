Щонайменше 12 країн зупинили фінансування агентства UNRWA.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш визнав, що співробітники Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У своїй заяві він повідомив, що Управління служб внутрішнього нагляду ООН приступило до розслідування. З 12 обвинувачених дев'ять осіб звільнили, одна з них, за наявними даними, загинула, а особи двох інших з'ясовуються. "Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, в тому числі в рамках кримінального переслідування. Секретаріат готовий співпрацювати з компетентними органами, здатними притягнути до відповідальності цих осіб", - заявив Гутерріш.

Після скандалу США, Канада, Австралія, Великобританія, Голландія, Італія, Фінляндія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Естонія та Японія вирішили призупинити фінансування агентства. Генсек ООН заявив, що тепер UNRWA не зможе надавати повноцінну підтримку цивільним в секторі Гази.

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"Хоча я розумію їхню стурбованість - я сам був у жаху від цих звинувачень, - я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервність діяльності БАПОР", - додав він.

Що відомо про звинувачення у бік UNRWA:

Нагадаємо, 26 січня агентство заявило, що звільнило кількох співробітників після того, як отримало від ізраїльської влади інформацію про їхню участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Генеральний комісар БАПОР Філіп Лаццаріні сказав, що розірвав з підозрюваними контракти і почав розслідування, щоб "невідкладно встановити істину".

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