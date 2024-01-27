США і ще низка країн вже зупинили фінансування агенства ООН, в якому працювали підозрювані.

Співробітники Близькосхідного агентства ООН з питань допомоги палестинським біженцям (БАПОР), ймовірно, причетні до жорстокого нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Таку інформацію керівництву ООН передала ізраїльська влада.

Як заявив глава БАПОР Філіп Лаццаріні, Агентство почало розслідування щодо тих співробітників, на яких вказали ізраїльтяни. "Я прийняв рішення негайно розірвати контракти із зазначеними співробітниками і почати розслідування. Будь-який співробітник БАПОР, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, в тому числі кримінальної", — заявив глава агентства.

Відомо, що мова йде про 12 співробітників агентства. Які саме дії вчинили підозрювані - не повідомляється.

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Прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в коментарі агентству Reuters також підтвердив, що Антоніу Гутерріш проінформований щодо звинувачень, висунутих його підлеглим. "Генеральний секретар в шоці від цієї новини", - стверджує Дюжаррік.

Державний департамент США оголосив, що тимчасово призупиняє "додаткове фінансування" БАПОР у зв'язку з цією підозрою. Слідом за США про припинення фінансування БАПОР також заявила влада Великобританії, Канади, Австралії, Італії та Фінляндії, повідомляє BBC.

Адміністрація Палестинської автономії і ХАМАС закликали не допустити припинення роботи БАПОР, від якої значною мірою залежить гуманітарна ситуація в Секторі Гази і на Західному березі Йордану.

Напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня

Як писав УНІАН, 7 жовтня минулого року терористичне угрупування ХАМАС, яке є фактичною владою в секторі Гази, здійснило масований напад на Ізраїль. Скориставшись помилками ізраїльських сил безпеки, кілька тисяч бойовиків ХАМАС і, ймовірно, цивільних жителів сектора Гази прорвалися на прикордонні території Ізраїлю, де вчинили масову різанину – вбивства, тортури, згвалтування.

За даними Ізраїлю, в результаті цього нападу було вбито близько 1200 ізраїльтян і громадян третіх країн – переважно цивільних. Більше 3 тисяч були поранені. Також ХАМАСівці викрали близько 240 ізраїльтян та іноземців, яких вивезли в сектор Гази.

Щоб визволити заручників і повністю ліквідувати загрозу з боку ХАМАС, Ізраїль почав масштабну військову операцію у Секторі Гази - найбільшу, щонайменше, за кілька останніх десятиліть.

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