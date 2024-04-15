Адміністрація Байдена вважає атаки на НПЗ Росії нерозважливими і здатними призвести до зростання цін.

Київ розглядає удари по російських НПЗ як важіль впливу на Москву, яка веде війну проти України. У США побоюються, що це призведе до зростання світових цін на енергоносії та спричинить більш агресивні відповідні дії Росії всередині України.

Видання Washington Post пише, що прохання американських чиновників припинити удари по НПЗ викликало роздратування у президента України Володимира Зеленського та його помічників, вони відмахнулися від нього. При цьому Вашингтон продовжує наполягати.

Однак замість того, щоб прислухатися до прохань США, Україна подвоїла удари по російських об'єктах, включно з атакою 2 квітня на третій за величиною нафтопереробний завод Росії.

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Ці інциденти посилили напруженість у відносинах, оскільки Київ чекає, чи ухвалить Конгрес пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, у той час як російські війська пробивають українські позиції на лінії фронту. З січня Україна вже вразила понад десяток нафтопереробних заводів і вивела з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ. На цьому тлі світові ціни на нафту досягли шестимісячного максимуму в той час, як Байден активізує свою передвиборчу кампанію.

Захисники стратегії України звинувачують Білий дім у тому, що внутрішня політика для Києва пріоритетніша за військові цілі.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ зростали в рік виборів", - сказав сенатор Том Коттон міністру оборони Ллойду Остіну під час слухань минулого тижня.

"У той час як Росія атакує нафтогазовий та енергетичний сектор України, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор?" - запитав представник Остін Скотт під час іншого нещодавнього слухання.

Підтримка поставок на світові енергетичні ринки для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації, визнають чиновники. Але це також важливо для підтримки в Європі допомоги українській армії.

"Зростання цін на енергоносії може послабити європейську підтримку допомоги Україні", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Крім того, у США стурбовані, що удари мало сприяють зниженню боєздатності Росії та призвели до масованої російської контратаки на українську електромережу, яка шкодить Україні набагато більше, ніж атаки на нафтопереробні заводи шкодять Росії.

"Атаки безпілотників не знищують цілі нафтопереробні заводи і зазвичай навіть не руйнують окремі установки, а лише пошкоджують їх", - пише Сергій Вакуленко, експерт з нафтової промисловості. "Усть-Лузький і Рязанський НПЗ повернулися до ладу через кілька тижнів після атаки".

Протидія США атакам на нафтопереробні заводи обурила офіційних осіб у Києві, які вважають ці удари чесною грою. Вони вважають, що удари необхідні для того, щоб підвищити ціну російської агресії і переконати російське суспільство в тому, що воно не буде в безпеці доти, доки не закінчиться війна.

Інші кажуть, що побоювання США з приводу зростання цін на енергоносії через атаки на НПЗ є безпідставними, зазначаючи, що останні підвищення викликані скороченням видобутку ОПЕК Плюс і нестабільністю, пов'язаною з війною Ізраїлю з ХАМАС.

Позиція США контрастує з позицією союзників Вашингтона в Європі, які ледь приховують своє задоволення від української кампанії.

Реакція США на удари по НПЗ - останні новини

Цієї весни Україна активно била по російських об'єктах нафтогазової галузі, щоб вплинути на ситуацію на фронті.

Незабаром у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингон просив Україну не бити по російських НПЗ, адже це може призвести до зростання цін на нафту, а також до помсти з боку Москви. Удари продовжилися.

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