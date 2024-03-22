Радник глави Офісу президента підкреслив, що ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни.

В Офісі президента України назвали інформацію Financial Times про вимогу США не завдавати ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії фіктивною.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував опозиційному каналу "Дождь" матеріал у ЗМІ. "Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни", - сказав він.

Подоляк наголосив, що РФ зараз завдає ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, зокрема й сьогодні вночі. Він підкреслив, що це навмисна тактика, яка застосовується саме з геноцидними намірами проти цивільних.

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"Що стосується ударів по НПЗ, то в рамках міжнародного права є абсолютним правом України "знежирювати" російську армію, тобто руйнувати інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом для проведення тих чи інших військових операцій на території України. Тому Україна буде руйнувати всю цю інфраструктуру або військову інфраструктуру, які дозволяють російській армії проводити ті чи інші операції на нашій території", - заявив Подоляк.

За його словами, у рамках міжнародного права Україна, ведучи оборонну війну, знищує інфраструктуру війни, у даному випадку - паливно-енергетичний комплекс Росії, який забезпечує паливом техніку окупаційних військ.

"Чи буде це тривати? Безсумнівно. Чи буде якась країна намагатися впливати на Україну? Думаю, будь-які дискусії можливі. Але я слабо уявляю, що після двох років масштабної війни хтось скаже: знаєте, давайте переставайте атакувати..." - сказав Подоляк.

Відповідь України на вимогу США припинити удари по російських НПЗ

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина на Київському безпековому Форумі також прокоментувала інформацію про заклик Вашингтона до України не цілитися по російських нафтозаводах. Вона підкреслила, що відповідні цілі на території РФ є абсолютно законними з військової точки зору.

За її словами, Україна вже дала відповідь на цей заклик "дуже успішними операціями, проведеними на території РФ", які відповідають стандартам НАТО.

Також Стефанишина сказала, що Україна розуміє цей заклик, водночас "воює тими можливостями, ресурсами і практиками, які є у нас сьогодні".

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