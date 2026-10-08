'Це є недосяжним': Рубіо зробив похмуру заяву щодо завершення війни в Україні

РФ хоче взимку знищити українську енергетичну систему, аби вимагати капітуляції.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі війна Роісї проти України зайшла у глухий кут, але перспектив для мирного урегулювання шляхом переговорів немає, бо Росія прагне використати зиму для примушення України до капітуляції. Про це держсекретар США сказав в інтерв’ю для грецького видання Kathimerini.

Як вважає Рубіо, у воєнні плани Путіна ніколи не входило, аби війна тривала так довго. На думку американського посадовця, війна зараз зайшла "у стратегічний глухий кут", що є небезпечним явищем.

Він зауважує, що вихід із стратегічного глухого кута можна знайти двома шляхами: по-перше, через переговорне урегулювання, і по-друге - шляхом ескалації з одної сторони або обох сторін одночасно і, зрештою, війна пошириться за межі початкового конфлікту.

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"Зараз, видається, немає перспектив для урегулювання шляхом переговорів", - наголосив Рубіо.

Держсекретар додав, що Сполучені Штати готові відіграти будь-яку можливу роль, аби відбулося закінчення війни через переговори.

"І ми намагалися у минулому, але наразі це є недосяжним", - відзначив Рубіо.

Зокрема, він додав, що росіяни визначили для себе "перемогу" як повне захоплення Донеччини, бо постійно заявляли про це як про мету й надалі продовжують це говорити. І така умова ля України є просто неприйнятною.

Таким чином, Рубіо констатує, що нині дипломатичного рішення не вдалося знайти, але США готові до конструктивної ролі, аби цього досягти.

РФ прагне використати зиму для примушення до капітуляції

Рубіо заявив, що в США з великим занепокоєнням спостерігають, як може статися ще більша ескалація, бо лише вчора у Чорному морі було атаковано кілька кораблів за допомогою скоординованої атаки дронів.

"І очевидно, я думаю, є чіткі ознаки того, що Росія використає прийдешню зиму як таку, щоб зруйнувати залишки електричної мережі України і змусити її до капітуляції. Тим часом, Україна стала більш ефективною у своїй здатності завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії. Тому, ми поділяємо однакову стурбованість", - наголосив Рубіо.

Також, за його словами, увесь світ сприймає поточну ситуацію так, що вона може загостритися і перетворитися на більш ширший конфлікт.

Війна в Україні - перспективи миру

Як повідомляв УНІАН, США планують обговорити з Україною та РФ обмежене перемир’я у жовтні.

Україна готова до розгляду п'яти різних форматів припинення вогню, але для цього потрібна згода РФ, чого нині немає.

Разом з тим, США і РФ обговорюють продаж російського газу у Європу через "Північний потік".

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