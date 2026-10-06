Рубіо жорстко відповів на російські погрози іноземним дипломатам у Києві

Рубіо наголосив, що посольства самі вирішуватимуть, чи безпечно перебувати у Києві.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував погрозливі заклики Росії до іноземних дипломатів покинути Київ, зазначивши, що наразі посольство США у столиці України залишається працювати.

Як пише Українська правда, у коментарі журналістам Рубіо зазначив, що росіяни вже неодноразово закликали іноземних дипломатів виїжджати, однак наголосив, що посольства "самі прийматимуть рішення" щодо своєї роботи.

"Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати, чи ні… (Росіяни) вже кілька місяців попереджають дипломатів, щоб ті виїжджали, і я не думаю, що для когось є несподіванкою те, що Київ зазнає атак. Гадаю, це всім добре зрозуміло", – сказав Рубіо.

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Він наголосив, що США щодня аналізують безпеку своїх дипмісій, однак поки не відчуває потреби вивозити дипломатів з Києва.

"Якщо виникає загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо. До цього моменту ми цього там не робили", – сказав Рубіо.

Погрози РФ іноземним дипломатам

Днями МЗС РФ рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну.

У відповідь речник Європейської комісії Крістіан Віганд наголосив, що дипломати ЄС продовжують перебувати в українській столиці. Він також додав, що подібні погрози з боку РФ лунають не вперше і це свідчить про те, що "Кремль програє свою війну і втрачає самовладання".

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