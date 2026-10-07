Україна готова до п'яти форматів припинення вогню, - МЗС

Тихий наголосив, що Україна готова до перемовин.

Україна готова до розгляду п'яти різних форматів припинення вогню. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він зазначив, що насамперед, йдеться про повний і безумовний режим припинення вогню, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року.

"Ця українська згода залишається чинною та могла б запрацювати, якби була відповідна дзеркальна згода РФ", - наголосив Тихий.

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За його словами, також є 2 і 3 формат, над яким працюють Туреччина і Єгипет за участю українських дипломатів, які стосуються Чорного моря.

"Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні" , - наголосив Тихий.

За словами Тихого, другий формат – Чорноморський, тобто йдеться про безпеку мореплавства. Третій формат - продовольча безпека в Чорному морі. За його словами, до цієї пропозиції активно залучена Індія.

Четвертий формат – енергетичне перемир’я. Тихий зазначив, що потрібен конструктив і кроки з російського боку.

Тихий наголосив, що є ще американський напрямок енергетичного перемир'я, який обговорювався між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Він підкреслив, що тут потрібен конструктив і кроки з російського боку, щоб ув припинення вогню запрацювали. За його словами, з українського боку є конструктив в цих питаннях.

Нові переговори щодо перемир’я України та РФ у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організували нові перемовини у РФ та Україні, аби обговорити перемирʼя в Чорноморському регіоні.

Як писав Bloomberg, таким чином ініціатори намагаються обʼєднати зусилля щодо захисту постачань зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

Ця ініціатива, започаткована у вересні за підтримки інших світових держав, має на меті повторити успішну кампанію 2022 року, спрямовану на забезпечення зернових перевезень у Чорному морі. Оскільки та угода розвалилася через рік, країни досі не можуть скоординувати зусилля щодо припинення вогню.

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