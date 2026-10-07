Україна готова до п'яти форматів припинення вогню, - МЗС

Україна готова до розгляду п'яти різних форматів припинення вогню. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Він зазначив, що насамперед, йдеться про повний і безумовний режим припинення вогню, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року.
"Ця українська згода залишається чинною та могла б запрацювати, якби була відповідна дзеркальна згода РФ", - наголосив Тихий.
За його словами, також є 2 і 3 формат, над яким працюють Туреччина і Єгипет за участю українських дипломатів, які стосуються Чорного моря.
"Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні" , - наголосив Тихий.
За словами Тихого, другий формат – Чорноморський, тобто йдеться про безпеку мореплавства. Третій формат - продовольча безпека в Чорному морі. За його словами, до цієї пропозиції активно залучена Індія.
Четвертий формат – енергетичне перемир’я. Тихий зазначив, що потрібен конструктив і кроки з російського боку.
Тихий наголосив, що є ще американський напрямок енергетичного перемир'я, який обговорювався між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.
Він підкреслив, що тут потрібен конструктив і кроки з російського боку, щоб ув припинення вогню запрацювали. За його словами, з українського боку є конструктив в цих питаннях.
Нові переговори щодо перемир’я України та РФ у Чорному морі
Як повідомляв УНІАН, Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організували нові перемовини у РФ та Україні, аби обговорити перемирʼя в Чорноморському регіоні.
Як писав Bloomberg, таким чином ініціатори намагаються обʼєднати зусилля щодо захисту постачань зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.
Ця ініціатива, започаткована у вересні за підтримки інших світових держав, має на меті повторити успішну кампанію 2022 року, спрямовану на забезпечення зернових перевезень у Чорному морі. Оскільки та угода розвалилася через рік, країни досі не можуть скоординувати зусилля щодо припинення вогню.