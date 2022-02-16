Планується, що неформальна зустріч триватиме одну годину.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу 17 лютого проведуть неформальне обговорення ситуації з нарощування Росією військових сил біля кордону України.

Про це повідомляє речник президента Європейської Ради Баренд Лейтс у Twitter.

"Перед завтрашнім самітом Європейський Союз-Африканський Союз о 12:30 (о 13:30 за Києвом – Ред.) впродовж одної години відбуватиметься неформальна зустріч членів Європейської Ради, присвячена стану справ останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною", – написав Лейтс.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів запросила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до Брюсселя 21 лютого для обговорення ситуації щодо нарощування Росією військових сил біля українського кордону.

У Росії 15 лютого стверджували, що відводять війська від українського кордону. В той же день у НАТО цю інформацію не підтвердили.

Президент США Джо Байден заявив, що російські війська знаходяться у загрозливій позиції, і вторгнення залишається цілком можливим.

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