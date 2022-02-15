Альянс закликає РФ до деескалації та відведення військ від кордону, зазначив генсек.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) поки не побачили ознак відведення окремих частин воєнних підрозділів Російської Федерації від кордону України до постійних місць дислокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"На цей час ми не бачили жодної деескалації на місці, не бачили жодних ознак зменшення воєнної присутності Росії на кордонах з Україною. Але ми продовжимо відстежувати й уважно слідкувати за тим, що робить Росія", – заявив Столтенберг.

При цьому, як сказав генеральний секретар Альянсу, що сигнали про готовність Москви продовжувати брати участь у дипломатичних зусиллях створюють певне підґрунтя для обережного оптимізму, однак Альянс й надалі слідкуватиме уважно за розвитком ситуації на кордонах, і чи це матиме якийсь вплив на справжню деескалація воєнного нарощення Росії біля України.

Як зазначив Столтенберг, з весни минулого року Росія переміщує сили по колу, що не являє справжню деескалацію. За його словами, також спостерігалася ситуація, коли Росія переміщувала на позиції боєздатні війська з великою кількість важкого озброєння, але потім забирає більшість військових, але залишає техніку.

"А потім вони можуть дуже швидко зміцнити й повернути усіх військових знову назад за потреби", – сказав Столтенберг.

"Тож, переміщення російських сил і воєнних спроможностей не є справжньою деескалацією", – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО закликає Росію до деескалації та відведення військ від кордону, оскільки російське воєнне нарощення довкола України є безпрецедентним не лише через велику кількість боєздатних військ, але через усю підтримку цих сил і допоміжних засобів забезпечення, які потрібні для здійснення повномасштабного вторгнення в Україну.

"З усіма цими силами, усіма цими спроможностями на місці Росія може здійснити вторгнення в Україну з дуже малим або взагалі без часу на попередження", – сказав Столтенберг.

За його словами, Альянс слідкує за ситуацією.

Нагадаємо, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок, 15 лютого.

За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.

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