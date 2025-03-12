Очільник російського МЗС цинічно запевнив, що для Росії життя людей нібито є пріоритетом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю американським блогерам Маріо Науфалу, Ларрі Джонсону та Ендрю Наполітано. Під час бесіди він зробив низку гучних заяв про Україну та війну, яку розв'язала РФ, передають росЗМІ.

Зокрема, Лавров заявив, що Україна нібито зберегла б кордони 1991 року, але без Криму та частини Донбасу, якби Київ йшов на співпрацю та реалізовував власні ініціативи.

"Якби вони співпрацювали та реалізовували свою ж власну ініціативу, то у них усе ще були б межі 1991 року без Криму, без якоїсь частини Донбасу. Щоразу, коли вони обманюють, вони програють. Цей процес триває", - сказав Лавров, не деталізувавши, що має на увазі.

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Крім того, він заявив, що присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором, у будь-якій якості, зокрема миротворців, є загрозою для Росії.

Окремо він прокоментував відносини РФ та США. За словами Лаврова, інтереси обох держав ніколи не будуть ідентичними, вони не можуть збігатися навіть на 50%.

Лавров переконує, що Росія "знає, як уникнути такого компромісу щодо України, який ставив би під загрозу долі людей":

"Для Москви пріоритетом є захист людей, яких київський режим за допомогою законів позбавив історії. Наша совість прозора і чиста. Не тому, що ми рідко нею користуємось. А тому, що ми багато разів обпалювалися".

Позиція Москви про мир в Україні

Як відомо, у Москві неодноразово заявляли, що одними з умов завершення війни проти України мають стати "демілітаризація та денацифікація" країни та "захист прав російськомовних громадян".

В інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також сказав, що Москва не може миритися із ситуацією, "коли зберігається українське законодавство, що забороняє російську мову, російські медіа, російську культуру та Українську Православну Церкву".

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