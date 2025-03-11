Відколи росіяни стали окремою расою, у МЗС РФ не уточнили.

У Європі активно обговорюють можливі формати відправки миротворців в Україну після закінчення бойових дій. Однак у Москві не розуміють, навіщо потрібні миротворці в країні, яку Росія намагається знищити.

Повне нерозуміння ідеї миротворців озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров після зустрічі з генсеком ОБСЄ.

"Миротворці - це ось зараз у всіх на вустах. Уже обговорюють 10 тисяч - а чи вистачить? Може бути 50, а може бути і 100? Але питання-то в нас просте: вони будуть - миротворці - охороняти що? Залишки київського нацистського режиму?" - запитує він.

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При цьому Лавров поскаржився на "винищення" російської культури, російської мови і російських ЗМІ в Україні. Глава російського МЗС зазначив, що потрібно домагатися "припинення цієї расистської практики", очевидно, маючи на увазі, що росіяни - це самостійна раса, окрема від українців.

Інші нещодавні заяви російських офіційних осіб

Як писав УНІАН, офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід має впоратися з "божевіллям монстра, якого він виростив". Так російська дипломатія відреагувала на наліт кількох дронів на Москву після трьох років повномасштабної війни, ініційованої самою ж РФ.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков вибухнув погрозами на адресу європейських країн, які пообіцяли наростити військову допомогу Україні на тлі припинення американських поставок. За його словами, допомога Україні, яка обороняється, нібито заважає налагодженню миру.

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