Він знову запевняє, що Росія не починала війну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для "миру" Україна має відмовитися від членства в НАТО, визнати чотири області російськими, а також "захистити" російську мову, культуру та церкву.

В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону він повідомив, що між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією не ведуться бойові дії, однак триває гібридна війна. Потім він почав розповідати російську версію війни проти України, представляючи Москву "захисницею" українців та повторюючи тези пропаганди.

Основні заяви Лаврова в інтерв'ю:

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удар ракетою "Орєшник" був повідомленням США та Україні, що Росія готова використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу домогтися її "стратегічної поразки";

Вашингтон не сприйняв це як якусь велику загрозу, але це був лише тестовий запуск;

Москва готова надсилати нові "повідомлення", якщо Захід не зробить висновків;

РФ ненавидить навіть думку про ядерну війну зі Сполученими Штатами;

Росія не має намірів знищити український народ, бо українці "брати і сестри" для росіян;

Україна ніколи не має бути членом НАТО або іншого військового блоку, не має проводити іноземних навчань та мати військові бази на свої території;

Київ має визнати Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області частинами РФ;

в Україні має перебувати під захистом російська мова, російська культура та російська церква;

На питання, скільки людей вже загинули у цій війні, Лавров порівняв втрати цивільних в Україні та секторі Гази, назвавши загибель українців "трагедією", а палестинців - "катастрофою".

Інтерв'ю Лаврова Карлсону

Як повідомляв УНІАН, цього тижня журналіст, який раніше брав інтерв'ю у кремлівського правителя Путіна, оголосив про повернення до Москви.

Він повідомив, що візьме інтерв'ю у очільника російського МЗС, щоб дізнатися, чи рухаються Сполучені Штати Америки та Російська Федерація до "безпрецедентного конфлікту".

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