Водночас, в ООН очікують на надання безпекових гарантій від російських загарбників.

В ООН обіцяють негайно сформувати групи та відправити їх на окуповану частину Херсонщини з метою евакуації населення із затоплених населених пунктів та надання гуманітарної допомоги.

Як йдеться у заяві МЗС України, 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторка Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку ООН задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

"Українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування", - йдеться у заяві.

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При цьому, за підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

"Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території", - наголошується у заяві.

Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

"Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - сказано у заяві.

Зеленский розкритикував ООН і Червоний Хрест

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований відсутністю реакції таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.

Він додав, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.

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