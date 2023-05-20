Світу не потрібна Росія в такому вигляді світу, в якому вона є зараз.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що після поразки Росія видозміниться і на її території з’являться нові держави та утворення.

"Чим більше буде поразок Російської Федерації, тим швидше почнеться процес її видозмінення. Не потрібна Росія в такому вигляді світу, в якому вона є зараз. Це може бути навіть конфедеративний устрій Російської Федерації, думаю, що в принципі більш-менш буде приємне для всіх", - сказав він в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Він запевнив, що перемогою це все не зупиниться.

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"Нас чекає досить складний етап. Ми зараз отримаємо три мільйони населення, яке дев’ять років жило під російською пропагандою. Це люди зовсім з іншим сприйняттям світу. Піде досить важка робота і нам треба досить серйозно буде видозмінювати економіку", - додав Буданов.

Заяви про поразку РФ

Президент України Володимир Зеленський у день вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу наголосив на тому, що на Росію у будь-якому випадку чекає поразку, їй не вдасться вкрасти ні український Крим, ні будь-яку іншу частину української землі.

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