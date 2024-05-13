За словами представника Держдепу, російські війська намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів.

У Сполучених Штатах Америки прокоментували активізацію російських окупаційних військ на Харківщині. У Вашингтоні припускають, що армія РФ і далі намагатиметься наступати.

"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, зокрема на Харків", – заявив заступник прес-секретаря Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу.

За словами представника Держдепу, російські війська намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів. При цьому масштабних просувань вони не матимуть.

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"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дадуть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", – сказав він.

Патель також висловив переконання, що ЗСУ будуть зберігати ключові переваги в боях та завдаватимуть ворогові значних втрат.

Наступ росіян у Харківській області

Вранці 10 травня російські війська почали наступ у Харківській області. За кілька днів ворог зумів захопити близько 10 населених пунктів, каже аналітик Bild Юліан Рьопке.

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Литвиненко заявив, що російські окупаційні війська зібрали на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч солдатів. Участь у наступі беруть понад 30 тисяч.

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