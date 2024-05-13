Росіян дуже багато, зазначив секретар РНБО.

Російські окупаційні війська зібрали на кордоні з Харківщиною біля 50 тисяч солдатів.

Таку заяву зробив у відео, опублікованому Le Figaro, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Зазначається, що участь у наступі на Харківщині беруть понад 30 тисяч окупантів.

"Військові, за їх доповідями, готові до відбиття, ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз наступають більше 30 тисяч", – сказав він. Відео дня

Наступ РФ на Харківщину: останні новини

На Харківському напрямку тривають бої, підрозділи української армії проводять зачистку на північній околиці Вовчанська. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Росія продовжує атакувати – на Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони проводять контрударні дії на Харківському напрямку, зокрема біля Вовчанська, де українську оборону вже посилено. За його словами, зараз стає "все більше стає наших результатів - ми знищуємо піхоту окупанта і техніку".

Тим часом у Харківській ОВА відреагували на критику щодо фортифікаційних споруд. Очільник адміністрації Олег Синєгубов дав доручення зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд на засідання, де кожен підрядник прозвітує про виконані роботи.

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