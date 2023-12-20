Він додав, що Росія переключилася на військову промисловість.

Після України наступними цілями Кремля можуть стати Молдова і країни Балтії, попередив командувач бельгійської армією Мішель Хофман.

"Росія вже продемонструвала, що у неї є бажання напасти на сусіда. Мова президента Росії Володимира Путіна завжди неоднозначна. Цілком можливо, що пізніше у них з'являться й інші ідеї. Або на півдні Молдови, або в країнах Балтії", - заявив Хофман під час відвідування бельгійських солдатів, дислокованих в Румунії, пише Politico.

"Європа повинна терміново підготуватися і дати зрозуміти, що вона може захистити себе і що вона буде контратакувати в разі необхідності", - сказав Хофман, який є начальником оборони бельгійських Збройних сил.

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Він додав, що Росія переключилася на військову промисловість.

"Навіть якщо сили Москви зараз здаються ослабленими через триваючу війну проти України, ця слабкість є "тимчасовою". Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить військову машину і відновить свої збройні сили", - попередив командувач армією.

Погрози Путіна Європі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не збирається нападати на НАТО. Втім, він пригрозив "проблемами" Фінляндії, яку "затягли" в Альянс. Як заявив російський президент у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну, Росія не мала проблем з Фінляндією, яку "взяли і затягли в НАТО". Тепер ситуація зміниться.

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