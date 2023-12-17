Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не збирається нападати на НАТО. Втім, він пригрозив "проблемами" Фінляндії, яку "затягли" в Альянс.
Як заявив російський президент в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну, Росія не мала проблем з Фінляндією, яку "взяли і затягли до НАТО". Тепер ситуація зміниться.
"Тепер будуть (проблеми - УНІАН). Тому що ми там створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи", - заявив Путін.
Також Путін назвав "повною нісенітницею" заяву Джо Байдена про можливість нападу Росії на країни НАТО. За його словами, і сам американський лідер розуміє, що цього нібито не станеться, а його заяви мають більш "фігуральний" характер, щоб замаскувати "помилкову політику США щодо Росії".
"НАТО не може не розуміти, що у Росії нема жодних резонів, жодного інтересу - ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні війського - воювати з країнами НАТО. В нас з ними нема ніяких територіальних претензій один з одним, нема бажання зіпсувати з ними відносини", - запевняє диктатор.
Глобальна загроза для світу від Росії
Як писав УНІАН, напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що за 15-20 років Захід матиме справу з повноцінним альянсом "Китай-Іран-Росія", якщо не змінить власні підходи та не почне на повну потужність протидіяти російській агресії.
Але є загрози і значно ближчі тих, що очікують на Європу через півтора чи два десятиліття. На думку Данілова, вже після березневих "виборів" Путіна Кремль остаточно зацементує свою владу і не буде оглядатися на суспільну думку. Це означатиме, що в Росії запустят тотальну мобілізацію, аби мати більше ресурсів для знищення України.