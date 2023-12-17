Диктатор заявив, що фінів нібито "затягнули" в НАТО, тож тепер Росії треба реагувати.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не збирається нападати на НАТО. Втім, він пригрозив "проблемами" Фінляндії, яку "затягли" в Альянс.

Як заявив російський президент в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну, Росія не мала проблем з Фінляндією, яку "взяли і затягли до НАТО". Тепер ситуація зміниться.

"Тепер будуть (проблеми - УНІАН). Тому що ми там створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи", - заявив Путін.

Також Путін назвав "повною нісенітницею" заяву Джо Байдена про можливість нападу Росії на країни НАТО. За його словами, і сам американський лідер розуміє, що цього нібито не станеться, а його заяви мають більш "фігуральний" характер, щоб замаскувати "помилкову політику США щодо Росії".

"НАТО не може не розуміти, що у Росії нема жодних резонів, жодного інтересу - ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні війського - воювати з країнами НАТО. В нас з ними нема ніяких територіальних претензій один з одним, нема бажання зіпсувати з ними відносини", - запевняє диктатор.

Глобальна загроза для світу від Росії

Як писав УНІАН, напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що за 15-20 років Захід матиме справу з повноцінним альянсом "Китай-Іран-Росія", якщо не змінить власні підходи та не почне на повну потужність протидіяти російській агресії.

Але є загрози і значно ближчі тих, що очікують на Європу через півтора чи два десятиліття. На думку Данілова, вже після березневих "виборів" Путіна Кремль остаточно зацементує свою владу і не буде оглядатися на суспільну думку. Це означатиме, що в Росії запустят тотальну мобілізацію, аби мати більше ресурсів для знищення України.

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