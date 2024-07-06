НАТО планує зміцнити співпрацю з Південною Кореєю також щодо кіберпростору та нових технологій.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) на майбутньому саміті у Вашингтоні планує зміцнити співпрацю з Південною Кореєю, зокрема, з питань, пов'язаних з Україною.

Як пише Yonhap, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що запрошення лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО сприятиме розширенню партнерства Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

"Іран і Північна Корея розпалюють війну Росії за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку, постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче авторитарні гравці один до одного, тим важливіше, щоб ми тісніше співпрацювали з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", сказав він.

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Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичне співробітництво в рамках "флагманських проєктів" щодо України, кіберпростору і нових технологій, а також обговорить співпрацю в галузі оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів", - сказав він, додавши, що також у НАТО вивчають можливості розширення обміну розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.

Південна Корея та Україна - новини

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеул вирішив переглянути можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни. При цьому обсяги постачань зброї Україні Південна Корея визначатиме залежно від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР.

Крім того, військовий експерт Валерій Рябих заявив, що в разі якщо КНДР перекидатиме свої війська на лінію фронту, то Південна Корея може також перекинути свої підрозділи в Україну.

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