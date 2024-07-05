Він окреслив завдання партнерів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найнагальнішим завданням партнерів на саміті у Вашингтоні буде підтримка України.

Він очікує від глав держав та урядів узгодження суттєвого пакету допомоги Києву. "НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки, з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями співробітників, які працюватимуть у штаб-квартирі НАТО в Німеччині і на логістичних вузлах у східній частині Альянсу", - додав генсек під час прес-конференції.

Очкується, що члени Альянсу домовляться про фінансову допомогу Україні. Крім того, Столтенберг хоче побачити більш негайну військову підтримку, більше двосторонніх угод у сфері безпеки, а також роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.

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"Всі ці елементи є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті. Україна наближається до членства в Альянсі. Україна наближається до НАТО", - підкерсли він.

Також важливою темою саміту стануть питання стримування та оборони Альянсу. Країни-члени мають зобов'язатися посилити оборонно-промислову співпрацю задля збільшення виробництва. Він додав, що НАТО і надалі посилюватиме оборону від балістичних ракет завдяки новій базі "Іджіс ешор" в Польщі, а також привітав той факт, що 23 члени Альянсу витрачають на оборону щонайменше 2% свого ВВП.

Третьою темою саміту буде глобальне партнерство. На зустріч запрошено лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії і Республіки Корея для поглиблення співпраці, в тому числі щодо підтримки України, кібер і нових технологій. "Чим ближче авторитарні гравці зближуються, тим важливіше, щоб ми тісно співпрацювали з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додав генсек.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Лідери Північноатлантичного Альянсу зустрінуться вже 9 липня, саміт триватиме три дні. Також відомо, що запрошення отримав український президент Володимир Зеленський.

Києву відомо, що Україна не отримає запрошення у НАТО цьогоріч, однак українці хотіли б побачити потужні кроки від Сполучених Штатів, сказав він.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єра Ольги Стефанішиною, саме Штати та Німеччина є країнами, які не дають просуватися діалогу щодо членства України в Альянсі.

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