Байден упевнений, що нове виробниче зобов'язання посилає світові сигнал про те, що "кожен член НАТО прагне внести свій внесок у підтримання сили Альянсу".

Президент США Джо Байден у середу заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити своє промислове виробництво, щоб не відставати від російського виробництва зброї та боєприпасів.

"Ми не можемо допустити, щоб альянс відстав", - заявив Байден на відкритті робочого засідання саміту. Він додав, що всі члени НАТО зобов'язуються розширити свій промисловий потенціал, пише CNN.

"Ми зможемо швидше виробляти більш важливе оборонне обладнання. І нам це може знадобитися", - сказав президент США.

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Байден упевнений, що нове виробниче зобов'язання посилає світові сигнал про те, що "кожен член НАТО прагне зробити свій внесок у підтримання сили Альянсу".

Виробництво зброї в РФ - деталі

Росія успішно відновила свою військову економіку набагато швидше, ніж очікувалося, і зараз вонавиробляє набагато більше артилерійських боєприпасів, ніж до початку великої війни в Україні. Таку заяву зробив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, пише Business Insider.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Москва виробляла до 400 тисяч 152-мм снарядів на рік, і відтоді ця цифра зросла до 2 мільйонів. Зазначається, що в Європі, наприклад, річний обсяг виробництва цього типу артилерійських боєприпасів становить менше ніж 600 тисяч, а в США - нижче ніж 350 тисяч.

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