Глава Естонської зовнішньої розвідки Каупо Розін заявив, що НАТО необхідно буде стримувати Росію протягом наступних 10-20 років
"Завданням НАТО в найближчі 10-20 років буде стримувати або лякати Росію, щоб у неї не виникло дурних ідей підштовхувати Захід у військовому плані", - заявив Розін агентству Reuters.
За його словами, це здійсненно, але Захід має поставитися до проблеми серйозно й інвестувати в оборону.
Плани НАТО і національних військових сил, за його словами, мають бути підкріплені реальними ресурсами, військами і боєприпасами. Тільки в цьому випадку вийде стримати Росію".
Розін заявив, що Росія буде "намагатися обмежити діяльність НАТО, інфраструктуру НАТО і присутність військ поблизу Росії", зокрема в державах східного флангу Альянсу.
Естонія посилює оборону - що відомо
Естонія, яка межує з Росією і є членом НАТО, подвоїла свої видатки на оборону з початку війни в Україні до 3,4% від свого валового внутрішнього продукту цього року. Це є другою за величиною часткою в НАТО, і збільшила податки з наступного року на закупівлю запасів боєприпасів для оборони.
На кордоні Естонії також з'явилися лінії оборони. Зокрема, у жовтні Естонія у співпраці з Латвією, Литвою та Польщею провела випробування трьох прототипів бункерів, які встановлять на кордонах країн.