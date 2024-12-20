Глава естонської розвідки вважає, що РФ намагатиметься обмежити діяльність НАТО, зокрема й у східних державах Альянсу.

Глава Естонської зовнішньої розвідки Каупо Розін заявив, що НАТО необхідно буде стримувати Росію протягом наступних 10-20 років

"Завданням НАТО в найближчі 10-20 років буде стримувати або лякати Росію, щоб у неї не виникло дурних ідей підштовхувати Захід у військовому плані", - заявив Розін агентству Reuters.

За його словами, це здійсненно, але Захід має поставитися до проблеми серйозно й інвестувати в оборону.

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Плани НАТО і національних військових сил, за його словами, мають бути підкріплені реальними ресурсами, військами і боєприпасами. Тільки в цьому випадку вийде стримати Росію".

Розін заявив, що Росія буде "намагатися обмежити діяльність НАТО, інфраструктуру НАТО і присутність військ поблизу Росії", зокрема в державах східного флангу Альянсу.

Естонія посилює оборону - що відомо

Естонія, яка межує з Росією і є членом НАТО, подвоїла свої видатки на оборону з початку війни в Україні до 3,4% від свого валового внутрішнього продукту цього року. Це є другою за величиною часткою в НАТО, і збільшила податки з наступного року на закупівлю запасів боєприпасів для оборони.

На кордоні Естонії також з'явилися лінії оборони. Зокрема, у жовтні Естонія у співпраці з Латвією, Литвою та Польщею провела випробування трьох прототипів бункерів, які встановлять на кордонах країн.

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