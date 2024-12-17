За даними видання, штаб-квартира нової місії отримувала назву NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) і вже повністю включилася в роботу.

НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, як і планувалося. Про це повідомило джерело видання Reuters.

Зазначається, що цей крок розглядається як такий, що спрямований на захист механізму підтримки від скептика НАТО Дональда Трампа. Він дає альянсу більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії, при цьому не задіюючи власні сили.

Дипломати визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект з огляду на те, що США за Трампа все ще можуть завдати серйозного удару Україні, скоротивши свою підтримку. Адже вони є домінуючою силою альянсу і постачають більшу частину зброї Києву.

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Штаб нової місії НАТО в Україні, що отримала назву НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), розташований на американській базі в німецькому місті Вісбаден. Людина, знайома із ситуацією, повідомила, що тепер вона повністю функціонує і жодних публічних причин затримок не було.

Зазначається, що тим часом адміністрація у Вашингтоні, яка йде, щосили намагається відправити якомога більше зброї до Києва на тлі побоювань, що Трамп може скоротити постачання військової техніки в Україну.

Загальна чисельність особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, розміщеними у штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та на логістичних вузлах у Польщі та Румунії.

Війна в Україні - позиція Трампа

Дональд Трамп, який вступить на посаду в січні, заявив, що хоче швидко закінчити війну в Україні, але не уточнив, як він має намір це зробити. Він давно критикував масштаби фінансової та військової допомоги США Україні.

Трамп пригрозив вийти з НАТО під час свого першого президентського терміну і зажадав, щоб союзники витрачали 3% національного ВВП на свої збройні сили порівняно з цільовим показником НАТО у 2%.

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