Їх міцність перевіряли за допомогою вибухівки.

Естонія у співпраці з Латвією, Литвою і Польщею провела випробування трьох прототипів бункерів, які встановлять на кордонах країн.

Національний директор з питань озброєнь Естонії Магнус Саар розповів Breaking Defense, що вони завдали ударів по слабких місцях конструкцій, щоб побачити, як вони працюють. Також це має дати можливість проектувати лінії фронту:

"Ми не стріляли з гаубиці. Ми просто використали вибухівку на бункерах в певних місцях, на різних дистанціях, в різних точках. Це функціональні випробування, а не імітація бойових умов".

Один з прототипів зробили з менших елементів, які військові можуть встановити самостійно, інші два - є цілісними конструкціями. Бункери навмисно зробили більш легкими, щоб встановлювати їх без використання кранів.

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За даними журналістів, конструкції площею 35 квадратних метрів мають витримувати артилерійські удари. Вони вміщуватимуть до 10 солдатів, а у складських приміщеннях зберігатимуть невибухові боєприпаси.

Країни Балтії готуються до оборони

Нагадаємо, що у Естонії, Латвії та Литві неодноразово казали, що можуть стати наступними цілями російської агресії.

На початку цього року стало відомо, що ці країни вирішили звести на кордонах з Росією та Білоруссю лінію оборони, яка включатиме бункери, опорні пункти та розподільні лінії.

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