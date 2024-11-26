НАТО необхідно змінити траєкторію війни в Україні, і для цього Альянс має "йти далі" у своїй підтримці. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє The Guardian.
"Наша підтримка України дозволила їм продовжувати боротьбу, але нам необхідно піти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - сказав генсек НАТО.
Зокрема, за словами Рютте, необхідно забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону і виконати зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні.
"Нове командування, командування НАТО з координації безпекової допомоги та навчання, фінансове зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро до 2024 року і подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - додав він.
Рютте також підкреслив, що критично важливо збільшити інвестиції та виробництво у військовій промисловості.
Генсек нагадав, що Росія у війні проти України використовує північнокорейську зброю і війська, іранські безпілотники та китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості.
"Це небезпечне розширення війни і виклик глобальному миру і безпеці... Доброю новиною є те, що в особі НАТО у нас є альянс, який нам потрібен для захисту кожної п'яді нашої території", - зазначив він.
У ПА НАТО ухвалили резолюцію про допомогу Україні
Вона, зокрема, передбачає надання Києву ракет середньої дальності, зокрема типу Tomahawk. У резолюції також передбачено дозвіл завдавати удари наданим озброєнням по російських військових цілях.
В Альянсі також заявили, що Росія залишається найзначнішою і найпрямішою загрозою безпеці союзників, а також назвали Китай вирішальним пособником агресивної війни Росії проти України.