За словами Рютте, необхідно забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону і виконати зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні.

НАТО необхідно змінити траєкторію війни в Україні, і для цього Альянс має "йти далі" у своїй підтримці. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє The Guardian.

"Наша підтримка України дозволила їм продовжувати боротьбу, але нам необхідно піти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - сказав генсек НАТО.

Зокрема, за словами Рютте, необхідно забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону і виконати зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні.

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"Нове командування, командування НАТО з координації безпекової допомоги та навчання, фінансове зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро до 2024 року і подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - додав він.

Рютте також підкреслив, що критично важливо збільшити інвестиції та виробництво у військовій промисловості.

Генсек нагадав, що Росія у війні проти України використовує північнокорейську зброю і війська, іранські безпілотники та китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості.

"Це небезпечне розширення війни і виклик глобальному миру і безпеці... Доброю новиною є те, що в особі НАТО у нас є альянс, який нам потрібен для захисту кожної п'яді нашої території", - зазначив він.

У ПА НАТО ухвалили резолюцію про допомогу Україні

Вона, зокрема, передбачає надання Києву ракет середньої дальності, зокрема типу Tomahawk. У резолюції також передбачено дозвіл завдавати удари наданим озброєнням по російських військових цілях.

В Альянсі також заявили, що Росія залишається найзначнішою і найпрямішою загрозою безпеці союзників, а також назвали Китай вирішальним пособником агресивної війни Росії проти України.

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