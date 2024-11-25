Керівництво НАТО рекомендує європейському бізнесу готуватися до роботи в умовах воєнного часу.

Російська армія значно збільшилась чисельно порівняно з довоєнним часом, але відтоді її якість знизилася. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, якого цитує Reuters.

"На даний момент росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - сказав він, додавши, що це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

Разом з цим Бауер закликав підприємства підготоватися до "сценарію воєнного часу" та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія та Китай.

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Зокрема він нагадав про перші місяці російського вторгнення в Україну, коли Росія обрізала поставки газу в Європу.

"Ми думали, що маємо угоду з "Газпромом", але насправді у нас була угода з паном Путіним. Те саме стосується інфраструктури та товарів, що належать Китаю. У нас насправді є угода з (президентом Китаю) Сі (Цзіньпіном)", – попередив Бауер і нагадав, Китай видобуває 60% усіх рідкоземельних матеріалів у світі, а переробляє навіть більше – 90%.

Адмірал зауважив, що хімічні інгредієнти для багатьох важливих ліків, які споживає Захід, також надходять з Китаю.

"Ми наївні, якщо думаємо, що Комуністична партія ніколи не скористається цією владою. Лідери бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що комерційні рішення, які вони приймають, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації", — підкреслив Бауер.

Також адмірал зізнався, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресором.

"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.

Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.

НАТО готується до війни з РФ

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Також ми розповідали, що західний світ не готовий до широкомасштабної війни, такої як зараз в Україні. Екс-командувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що європейська система ППО протягне у війні проти РФ не більше трьох місяців. Із сухопутними силами ситуація ще гірша.

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