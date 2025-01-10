Аналітики вважають, що такі витрати будуть і політично, і економічно недосяжними майже для всіх членів Альянсу.

НАТО не дослухається до пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа про значне підвищення витрат на оборону. Про це пише Reuters.

У матеріалі агентства йдеться про те, що в НАТО згодні з необхідністю збільшення витрат на оборону, але не згодні саме з цифрою в 5%. Аналітики вважають, що такі витрати будуть і політично, і економічно недосяжними майже для всіх членів Альянсу.

"Я не думаю, що це буде 5%, що зараз практично неможливо для більшості країн, але це буде більше 2%, яких ми вже прагнемо досягти", - заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю агентству.

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Проте на саміті НАТО в Гаазі в червні, ймовірно, буде ухвалено нову мету, викликану побоюваннями потенційного вторгнення РФ в одну з країн НАТО. За показниками 2024 року найбільше на оборону витрачають Польща - 4,12% ВВП, Естонія - 3,43% і США - 3,38% ВВП.

Висловлювання Трампа про НАТО

Раніше Трамп сказав, що Росія ще задовго до приходу Володимира Путіна до влади говорила, що Україна ніколи не буде членом НАТО. За словами республіканця, нинішній президент США Джо Байден виступав за те, щоб Україна мала можливість приєднатися до Альянсу. І тому, зазначив Трамп, він розуміє почуття росіян.

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