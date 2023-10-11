Але зараз слідство ще не довело, що аварія була результатом саботажу.

НАТО надасть "рішучу відповідь", якщо буде доведено, що пошкодження підвідного газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією було навмисним актом саботажу третьої сторони. Про це заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, міністри оборони країн НАТО, які зараз збираються в Брюсселі, обговорить цю тему під час зустрічі.

"Зараз важливо встановити, що сталося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це був навмисний напад на критично важливу інфраструктуру НАТО, тоді це буде серйозно, і НАТО відповість об’єднаною та рішучою відповіддю", – сказав Столтенберг.

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Пошкодження газогону Balticconnector – що відомо

Газопровід, що з'єднує членів НАТО Фінляндію та Естонію, почав протікати на вихідних. У вівторок фінський прем'єр Петтері Орпо заявив, що пошкодження було результатом впливу "зовнішнього джерела", але він відмовився припускати, хто може нести відповідальність.

Згідно з повідомленнями естонських військових, трубопровід, який був пошкоджений рано в неділю, зламаний з одного боку та винесений з місця.

"Щось перетягнуло цю трубу з одного боку на інший. Сама труба покрита бетонною оболонкою, і це виглядає так, ніби хтось зірвав її збоку, і бетон відламався або відшаровувався від пошкодженої ділянки", — розповів командувач ВМС Естонії Юрій Саска.

Хоча НАТО не покладає провину за останній інцидент на конкретного учасника, воно неодноразово попереджало, що Росія складає мапу критичних підводних систем країн Заходу. Також Альянс заявляв, що існує значний ризик російських атак на критичну інфраструктуру в Європі та Північній Америці.

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