Росія складає карти критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і під водою.

Росія готується до атаки по підводній інфраструктурі НАТО. Для цього керівництво країни вивчає підводні системи альянсу, заявив помічник генерального секретаря блоку з розвідки і безпеки Девід Каттлер. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Каттлера, Росія складає карти критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і під водою, сказав він. Так Москва готується до ударів по підводних об'єктах в Європі і Північній Америці. В операції беруть участь російські військові і спецслужби, додав він.

Помічник генсека НАТО нагадав, що саме так Росія веде бойові дії на ранніх стадіях конфлікту — прагне знищити критично важливу інфраструктуру. До такої тактики Москва вдалася у війні з Україною.

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Каттлер зазначив, що мова йде про підводні кабелі, на частку яких припадає 95% інтернет-комунікацій. З їх допомогою щодня проводять фінансові транзакції на суму близько $10 трлн.

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