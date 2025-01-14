Російські танкери тіньового флоту підозрюють у спробах диверсій.

НАТО розгорне флот військово-морських безпілотників для патрулювання Балтійського моря, посиливши відповідь на ймовірні спроби саботажу підводних кабелів, пов'язаних із російським тіньовим флотом.

Як пише Bloomberg, нова безпекова місія, що отримала назву Baltic Sentry, також включатиме фрегати ВМС і військові літаки для посилення спостереження, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Гельсінкі після зустрічі з лідерами країн, що межують із Балтійським морем.

Зазначається, що цей крок послідував за серією інцидентів, у яких нафтові танкери, пов'язані з так званим російським тіньовим флотом, підозрювали в пошкодженні низки міжнародних підводних інфраструктурних зв'язків.

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"Ми використовуватимемо потрібні військові засоби в потрібних місцях у потрібний час, щоб запобігти майбутнім дестабілізуючим діям", - сказав Рютте журналістам разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Естонії Крістен Міхалом.

Лідери пообіцяли впровадити інструменти для відстеження тіньового флоту і зробити "рішучі кроки" проти загроз їхній інфраструктурі в спільній заяві після зустрічі в Гельсінкі.

Рютте відмовився вдаватися в подробиці про те, скільки кораблів НАТО збирається розгорнути в рамках нової місії, оскільки "це може змінюватися щотижня, і ми не хочемо, щоб ворог був мудрішим, ніж він або вона вже є".

Інциденти в Балтійському морі

Раніше нова керівниця з цифрових технологій Європейського союзу Хенна Вірккунен, яка також була присутня на зустрічі, припустила, що повторне пошкодження підводних кабелів не може бути повністю випадковим.

За останні 15 місяців у Балтійському морі було зафіксовано три випадки передбачуваного саботажу підводних ліній електропередач, кабелів передавання даних і газопроводу, водночас, імовірно, ослаблені якорі суден руйнували інфраструктуру на морському дні.

Останніми місяцями члени НАТО вздовж Балтійського моря активізували зусилля з перевірки страхових документів суден на тлі побоювань, що багато хто з них непридатний для використання і становить екологічну небезпеку.

З червня Естонія піднялася на борт семи суден і перевірила понад 300 на предмет наявності страховки, при цьому 62 судна не надали документів.

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