Зазначається, що рішення було ухвалено після того, як Фінляндія підняла якір танкера Eagle S з дна моря.

НАТО посилює свої операції зі спостереження в регіоні Балтійського моря, направивши в цей район два кораблі після ймовірного саботажу підводних кабелів між Фінляндією та Естонією.

Як пише Bloomberg, цей крок був представлений у п'ятницю міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, яка закликала політиків посилити технічне спостереження за районом, зазначивши, що неможливо контролювати всю активність підводних човнів за допомогою кораблів.

"Ширша присутність у цьому районі Організації Північноатлантичного договору чинить заспокійливий і стабілізуючий вплив, і ми дуже раді цьому рішенню", - сказала Валтонен.

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Зазначається, що рішення ухвалили після того, як Фінляндія підняла якір танкера Eagle S з дна моря під час розслідування тяжкого злочинного хуліганства і тяжкого втручання у зв'язок в інциденті з розривом кабелю, що стався наприкінці грудня. Судно, що плаває під прапором Островів Кука, було ідентифіковано як член так званого тіньового флоту, що перевозить російські нафтопродукти.

Це вже третій інцидент за останні 15 місяців, коли якір судна пошкодив підводну інфраструктуру в Балтійському морі, і це спонукало Естонію відправити власне військове судно для патрулювання одного з двох підводних електричних кабелів із Фінляндією наприкінці грудня.

Фінляндія та Естонія спільно організовують саміт із членами НАТО з країн Балтійського моря в Гельсінкі, щоб обговорити заходи щодо забезпечення безпеки критично важливих об'єктів на морському дні.

Інциденти в Балтійському морі - реакція НАТО

Раніше в НАТО заявили, що посилять свою військову присутність у Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією були перерізані підводні лінії електропередач та інтернет-кабелі.

Зокрема генеральний секретар альянсу Марк Рютте зазначив, що говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом про "можливий саботаж".

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