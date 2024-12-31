Члени Альянсу висловили повну солідарність з Естонією і Фінляндією.

Північноатлантичний Альянс посилить військову присутність в Балтійському морі задля збереження пильності та запобігання новим інцидентам.

Про це йдеться у заяві, опублікованій після зустрічі членів Альянсу в штаб-квартирі НАТО для консультацій щодо безпеки критично важливої інфраструктури в Балтійському морі. Зазначається, що пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією є лише одним з низки інцидентів, які розглядаються як можливі диверсії:

"Члени Альянсу також розглядають інші заходи з протидії потенційним загрозам критично важливим об'єктам підводної інфраструктури, в тому числі за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури".

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