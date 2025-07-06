Також генсек НАТО висловився про можливості виробництва зброї в альянсі.

Рішення про обов'язковий призов до армії у Європі повинні ухвалювати окремі країни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю The New York Times.

Коли в нього запитали, чи доведеться Європі ввести призов до армії, він відповів:

"Ні, ні, це рішення повинні приймати окремі країни. Деякі країни це зроблять. Фінляндія вже має призовну службу. Інші цього не зроблять, але це означатиме, що загалом доведеться платити хороші зарплати нашим чоловікам і жінкам у формі".

За словами генсека НАТО, його більше турбує оборонне промислове виробництво, тому проблема всього альянсу полягає в тому, що йому бракує промислової бази для виробництва зброї, яка необхідна для того, аби стримувати "росіян, північнокорейців чи будь-кого іншого, хто захоче нас атакувати".

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Рютте запевнив, що зараз альянс працює над цим питанням "дуже швидко".

Підготовка НАТО до можливої війни з РФ

Також в цьому інтерв'ю Марк Рютте пояснив, як НАТО реагуватиме на можливий напад РФ на Естонію, який прогнозують через 5-7 років. За його словами, альянс має "всі плани на випадок нападу на Естонію".

"Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, але й люди і військова техніка для їхнього виконання. І саме тому ми повинні витрачати більше (на оборону, – ред.). Але це не означає, що естонці залишені напризволяще. На допомогу прийде вся сила НАТО, включно з повною підтримкою Сполучених Штатів", - запевнив генсек.

Своєю чергою міністр оборони Італії Гвідо Крозетт заявив, що протягом п'яти років Росія може стати прямою загрозою для НАТО. Він наголосив, що наразі не спостерігається жодних ознак перенаправлення російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню.

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