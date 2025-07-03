В Данії розуміють, що на фронті в Україні ведеться боротьба за майбутнє не тільки самих українців, але й решти європейців.

Рішення США зупинити поставки зброї Україні стане серйозним ударом не лише по Києву, але й загалом по всій Європі і навіть по НАТО. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яку цитує Reuters.

"Якщо США вирішать не надавати Україні те, що потрібно, це буде серйозним відкатом назад як для України, так і для Європи та для НАТО", – сказала прем’єр-міністерка Данії, яка з липня перейняла головування в ЄС.

Фредеріксен наголосила, що війна в Україні ніколи не була проблемою лише самих українців.

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"Це війна за майбутнє Європи", – наголосила вона.

США зупинили поставки зброї Україні

Як писав УНІАН, раніше цього тижня стало відомо, що Пентагон поставив на паузу поставки критичних озброєнь Україні, профінансованих ще за часів адміністрації Байдена. Зокрема йдеться про ракети ППО і артилерійські снаряди. У Вашингтоні це рішення пояснили принципом "Америка перш за все".

Пізніше у Пентагоні пообіцяли надати Дональду Трампу низку варіантів того, як Америка зможе підтримувати Україну далі.

Очікується, що найближчим часом президент Володимир Зеленський обговорить проблему американських поставок безпосередньо з Трампом.

Тим часом оглядачі вже пророкують Україні великі проблеми через зупинку американської допомоги.

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