Таке рішення прийняли країни-члени НАТО.

Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на цій посаді ще на рік.

Про це він повідомив у своєму Твіттері. Продовжити його термін на посаді генсека вирішили країни-члени Альянсу. Свої повноваження він виконуватиме до 1 жовтня 2024 року.

"Для мене є честю рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року", – прокоментував Столтенберг.

Генсек додав, що у все більш небезпечному світі Альянс стає важливішим, ніж будь-коли.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поздоровив Єнса Столтенберга з продовженням його терміну як генерального секретаря НАТО: "Важкі часи потребують сильних лідерів. Йенс Столтенберг продемонстрував саме таке лідерство".

Столтенберг на посаді генсека НАТО

У лютому Столтенберг повідомив, що піде у відставку після закінчення своєї каденції в жовтні цього року. Після цього західні журналісти почали активно припускати, хто може стати наступним генсеком Альянсу. Але кілька днів тому з'явилася інформація, що Столтенберг може залишитися на цій посаді.

Примітно, що каденція Столтенберга повинна була закінчиться в 2022 році, але після нападу РФ на Україну, було прийнято рішення продовжити її.

Столтенбергу зараз 63-року, раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, генсеком НАТО став 1 жовтня 2014 року.

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