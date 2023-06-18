Альянс із занепокоєнням стежить за ситуацією.

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Welt. За його словами, Альянс із занепокоєнням стежить за подіями у Білорусі, хоч наразі не бачить ознак підготовки до застосування ядерної зброї в осяжному майбутньому.

Окремо генсек наголосив на важливості лідерства Німеччини, яке "необхідно для миру" в Європі. Вже у понеділок він відвідає Берлін задля зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.

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Російська ядерна зброя у Білорусі - що відомо

Диктатор Володимир Путін кілька місяців тому заявив, що до 1 липня в Білорусі мають закінчити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. В ЄС пригрозили Мінську новими санкціями у разі отримання російської зброї масового знищення.

Днями Путін в ході Петербурзького економічного форуму заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. За його словами, до кінця літа або до кінця цього року вони планують перемістити інші заряди.

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