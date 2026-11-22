Його слова пролунали після повідомлень Варшави про порушення російськими об’єктами польського повітряного простору.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиме "кожен сантиметр території Польщі". Про це пише Reuters.

Його слова пролунали наступного дня після повідомлень Варшави про порушення російськими об’єктами польського повітряного простору.

"Я можу гарантувати, що НАТО захистить кожен сантиметр польської території", – заявив Рютте у Варшаві.

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За його словами, головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал Алексус Грінкевич, вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення будь-яких загроз обороноздатності та стримуванню і внесе відповідні корективи у разі потреби.

Зазначається, що в понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, на якому обговорюватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Також міністерство оборони Фінляндії повідомило, що російський вертоліт, ймовірно, порушив повітряний простір країни через кілька годин після того, як безпілотник атакував російське вантажне судно в Балтійському морі.

"Це ймовірне порушення повітряного простору може бути пов’язане з рятувальними або спостережними операціями, що проводяться після пошкоджень, яких зазнало вантажне судно у Фінській затоці", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

За даними військового відомства, літак проник на територію Фінляндії на відстань до 4,1 км.

Російські ракети в Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна має намір офіційно висловити Росії своє "крайнє невдоволення" через порушення повітряного простору 20 листопада.

За його словами, Польща поки що чекає, коли остаточно підтвердять, що повітряні засоби, які впали на її території, належать Росії.

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