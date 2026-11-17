Там відзначили важливість, що Україна продовжує здійснювати самозахист.

Кадри, які поширюються в медіа, свідчають про те, що українська атака по незаконному Кримському мосту була успішною. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав журналістам перед засіданням Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-37") у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали про реакції з приводу українського удару по Кримському мосту перед тристоронньої зустрічі між ініціатором війни Володимиром Путіним, президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Звісно, я бачив кадри в медіа. Я вважаю, це важливо, що Україна захищається. А це також означає, що завдаються удари по логістичним вузлам. Це є неминучим - вони це роблять. Тож, звісно, нам потрібно побачити, що саме сталося. Але принаймні, судячи з кадрів у медіа, здається, що вони досягли успіху", - відзначив Рютте.

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Удар по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 16 листопада і в ніч на 17 листопада Сили оборони України здійснили комбіновану атаку на незаконний Кримський міст із запуском різних засобів ураження, серед яких називали українські дрони і ракети Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

На ключовому етапі операції взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. Одна арка Кримського мосту з автомобільним полотном обвалилася у море.

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