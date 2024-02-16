Він зазначив, що немає ніяких підстав вважати, що опозиціонер міг померти через те, що у нього обірвався тромб.

Лікар-реаніматолог, який лікував російського опозиціонера Олексія Навального заявив, що "діагноз "тромбоемболія", який намагаються поставити плитику, неправомочний".

Лікар Олександр Полупанов був у групі медиків, які приїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році, нагадує "Нова газета". "Те, що пишуть в ЗМІ і заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія, неможливо підтвердити, тому що не було проведено ніяких прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання і не було проведено розтин. А те, як вони описують, що він відчув себе погано, приїхала швидка допомога, і вони роблять висновок, що відірвався тромб - такий висновок можна зробити тільки за результатами розтину", - пояснив фахівець.

Полупанов підкреслив, що у опозиціонера не було ризиків для утворення тромбоемболії, коли він оглядав його в 2020 році.

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Смерть Навального

Сьогодні в російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Як повідомила Федеральна служба виконання покарань, Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його врятувати.

На смерть російського політика вже відреагували в Офісі президента, а також світові лідери.

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