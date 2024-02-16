Всі політики звинувачують у передчасній смерті опозиціонера нинішній путінський режим.

У президента України Володимира Зеленського відреагували на вбивство в російській колонії опозиційного політика Олексія Навального.

"Путін - максимальне зло, що боїться будь-якої конкуренції. Життя росіян для нього - це ніщо", - прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. "Всі закликаючі до переговорів повинні зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє – сила", - додав Єрмак.

Також на смерть російського опозиціонера вже відреагували світові лідери. Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти навколо смерті Навального повинні бути встановлені, а "Росія повинна відповісти на серйозні питання".

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Президент Латвії Едгар Ринкевич: "Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був тільки що жорстоко убитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття родині та друзям".

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв: "Навальний був остаточно убитий Путіним сьогодні".

Смерть Навального

Сьогодні в російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Як повідомила Федеральна служба виконання покарань, Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його врятувати.

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