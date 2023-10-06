Іранська правозахисниця здобула премію за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані.

В п’ятницю, 6 жовтня, Нобелівський комітет оголосив, кому буде присуджено Нобелівську премію миру цього року. Хоча президент України Володимир Зеленський і російський політик Олексій Навальний були одними з фаворитів, експерти називали ймовірними кандидатами на неї правозахисників. І вони були праві.

Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргес Мохаммаді – за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист свободи та прав людини.

Наргес Мохаммаді - чим вона відома

51-річна Наргес Мохаммаді – іранська правозахисниця, віце-президентка Центру захисників прав людини (його очолює лауреат Нобелівської премії миру Ширін Ебаді). Вона опікується питанням щодо скасування смертної кари в Ірані, бореться за захист свободи слова та активно висвітлює проблеми жінок (зокрема, тих, що перебувають у в’язницях) в своїй країні.

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За свою правозахисну діяльність жінка неодноразово потрапляла до в’язниці. Зокрема, її притягали до відповідальності за створення та керівництво "правозахисним рухом, який виступає за скасування смертної кари". У 2021 році її засудили до 2,5 років ув’язнення, 80 ударів батогом і штрафів за низкою звинуваченнь, включно з "поширенням пропаганди проти системи".

Вона є лауреаткою численних нагород та відзнак, зокрема, премії на честь борця за мир Олександра Лангера, міжнародної нагороди уряду Швеції за права людини – премії Пер Ангера, Премії прав людини німецького міста Веймар, премії імені Андрія Сахарова 2018 року, Всесвітньої премії ЮНЕСКО тощо.

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