Крім опозиціонера до реєстру терористів і екстремістів Росфінмоніторингу внесли і кілька його соратників.

Опозиціонера Олексія Навального внесли до переліку терористів та екстремістів.

Його ім'я з'явилося у відповідній базі Росфінмоніторингу.

Крім опозиціонера до реєстру терористів і екстремістів Росфінмоніторингу потрапили і кілька його соратників - Любов Соболь, Георгій Албуров і В'ячеслав Гімаді.

До реєстру також внесли соратника Навального Руслана Шаведдінова, депутатів Томської міської думи Ксенію Фадєєву і Андрія Фатєєва, колишніх координаторів штабів Навального в Уфі, Іркутську, Барнаулі і Архангельську Лілію Чанишеву, Захара Сарапулова, Вадима Останіна і Єгора Бутакова, а також колишнього оператора ФБК Павла Зеленського.

У включених до реєстру людей, згідно із законодавством, заморожуються банківські рахунки.

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14 січня Росфінмоніторинг включив до переліку двох інших соратників Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова.

У червні Мосміськсуд задовольнив позов прокуратури, яка вимагала визнати ФБК і штаби Навального екстремістськими організаціями. Прокуратура стверджувала, що їх метою є створення умов "для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію "кольорової революції"". Росфінмоніторинг вніс "громадський рух штаби Навального" до переліку екстремістів і терористів.

Після цього команда Навального закрила мережу регіональних штабів політика, багато їхніх колишніх координаторів виїхали з Росії, ще ряд соратників опозиціонера знаходяться в ув'язненні.

Наприкінці вересня 2021 року Слідчий комітет повідомив про порушення кримінальної справи відносно Навального про створення і керівництво екстремістським співтовариством. Діяльність спільноти "була спрямована на дискредитацію органів державної влади", "дестабілізацію обстановки в регіонах" і на "створення протестного настрою у населення". "Штаби Навального" раніше визнали екстремістськими і заборонили в Росії, "Фонд боротьби з корупцією" також визнали екстремістським, іноагентом, він був ліквідований на території РФ.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Навального засудили до 2 років і 8 місяців колонії у справі "Ів Роше".