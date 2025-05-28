Тепер усі заявники будуть зобов'язані проходити перевірку в соцмережах, включно з повідомленнями, публікаціями та коментарями в Instagram, X і TikTok.

Адміністрація Трампа перекриває іноземним студентам доступ до навчання у США. Як пише Politico, згідно з розпорядженням, підписаним держсекретарем Марко Рубіо, США тимчасово припиняють співбесіди на отримання студентської візи, а також планують зобов'язати всіх іноземних студентів, які подають заявки на навчання, проходити перевірку в соціальних мережах.

У рамках підготовки до такої обов'язкової перевірки адміністрація наказує посольствам і консульським відділам США призупинити призначення нових співбесід для заявників на студентські візи. При цьому нова перевірка застосовуватиметься до всіх заявників, а не тільки до тих, хто відзначений як активіст. Співробітники консульства перевірятимуть повідомлення, публікації та коментарі заявників на таких платформах, як Instagram, X і TikTok.

"Відтепер, у рамках підготовки до розширення обов'язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні додавати жодних додаткових можливостей для запису на прийом для отримання студентської або обмінної візи (F, M і J) доти, доки не буде випущено додаткових вказівок", - ідеться в розпорядженні.

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Раніше адміністрація ввела деякі вимоги перевірки в соціальних мережах, але вони були здебільшого спрямовані на студентів, що повертаються, які могли брати участь у протестах проти дій Ізраїлю в секторі Газа.

У розпорядженні прямо не йдеться про те, що саме перевірятиме майбутня перевірка в соціальних мережах, але вона натякає на укази, спрямовані на запобігання терористів і боротьбу з антисемітизмом.

При цьому багато чиновників Держдепартаменту протягом кількох місяців у приватному порядку скаржилися, що минулі вказівки - наприклад, щодо перевірки студентів, які могли брати участь у протестах у кампусі - були розпливчастими. Неясно, наприклад, чи може публікація фотографій палестинського прапора в обліковому записі X означати додаткову перевірку.

Зазначається, що якщо адміністрація здійснить цей план, це може серйозно сповільнити обробку студентських віз. Це також може завдати шкоди багатьом університетам, які значною мірою залежать від іноземних студентів для поповнення свого бюджету. Зараз у США навчаються понад мільйон іноземних студентів.

Трамп і студенти

У 2025 році Дональд Трамп вступив у масштабне протистояння з Гарвардським університетом.

Конфлікт розгорівся на тлі звинувачень адміністрації Трампа на адресу Гарварда у сприянні антисемітизму, підтримці проросійських і проіранських настроїв. Також університет відмовився виконати вимоги уряду щодо реформування внутрішньої політики, зокрема скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії (DEI), а також відмовився надати дані про іноземних студентів і викладачів.

У відповідь на відмову Гарварду, адміністрація Трампа вжила низку жорстких заходів. Зокрема було заморожено понад $2,2 мільярда федерального фінансування, яке мало піти на наукові дослідження та контракти. Також Трамп пригрозив скасувати податкові пільги для університету. Однак найгучнішим стало рішення відкликати державний сертифікат Гарварду, який дозволяє університету приймати нових іноземних студентів.

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